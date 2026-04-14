Notre Dame de Paris – Visite en réalité virtuelle, La Source, Roncq

Notre Dame de Paris – Visite en réalité virtuelle Vendredi 17 avril, 14h30 La Source Nord

Gratuit – pour adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T14:30:00+02:00 – 2026-04-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T14:30:00+02:00 – 2026-04-17T16:00:00+02:00

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/497/notre-dame-de-paris-visite-en-realite-virtuelle »}]

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