Le coin des rêveurs – Lectures pour tout-petits – Comme un poisson dans l’eau !, La Source, Roncq

Le coin des rêveurs – Lectures pour tout-petits – Comme un poisson dans l’eau ! Samedi 18 avril, 10h45 La Source Nord

Gratuit – Inscription à l’accueil de la Source – 4-6ans sans accompagnant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T10:45:00+02:00 – 2026-04-18T11:15:00+02:00

Fin : 2026-04-18T10:45:00+02:00 – 2026-04-18T11:15:00+02:00

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/489/le-coin-des-reveurs-lectures-pour-tout-petits-comme-un-poisson-dans-l-eau »}]

Des histoires à écouter pour plonger dans le monde aquatique des poissons et des animaux marins au rythme des tout-petits lecture poisson