Et au milieu coule une rivière, La Source, Roncq

Et au milieu coule une rivière Jeudi 30 avril, 19h30 La Source Nord

Billetterie sur place auprès du Cinéma Gérard Philipe – Tarif unique 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T19:30:00+02:00 – 2026-04-30T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-30T19:30:00+02:00 – 2026-04-30T22:30:00+02:00

Une œuvre magistrale en état de grâce d’après le roman autobiographique de Norman Maclean.

Intervenant : Guillaume Winter, spécialiste en littérature anglo-saxonne et arts visuels

de Robert Redford (A River Runs Through It, USA, 1992, 2h03, vostf) avec Craig Sheffer, Brad Pitt, Tom Skerritt, Brenda Blethyn, Emily Lloyd

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/514/et-au-milieu-coule-une-riviere »}]

Missoula, une petite ville du Montana. Norman et Paul reçoivent de leur père une éducation stricte et moralisatrice. Pourtant, une fois devenus adultes, ils vont suivre des chemins très différents. RDV cinéma film