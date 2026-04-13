Mettez-vous au vert !, La Source, Roncq

Mettez-vous au vert ! Samedi 2 mai, 10h00 La Source Nord

Gratuit – sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T11:30:00+02:00

Participez à un atelier culinaire original, qui met la nature à l’honneur et vous invite à cuisiner autrement.

Au programme : des cookies chocolat à la stévia pour une touche sucrée revisitée, une savoureuse soupe à l’ortie et pommes de terre aux accents rustiques, ainsi qu’une salade composée aux jeunes pousses de pissenlit, fraîche et pleine de vitalité.

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/506/mettez-vous-au-vert »}]

Sucré, salé… mais surtout vert ! cuisine vert