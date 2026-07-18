Ateliers numériques Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris

Informations pratiques

Sur rendez-vous

Séances individuelles d’initiation à l’utilisation de l’ordinateur ou du smartphone.

Du mardi 01 septembre 2026 au mercredi 30 juin 2027 :

vendredi

de 11h00 à 11h45

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-04T14:00:00+02:00

fin : 2027-06-25T14:45:00+02:00

Date(s) : 2026-09-04T11:00:00+02:00_2026-09-04T11:45:00+02:00;2026-09-11T11:00:00+02:00_2026-09-11T11:45:00+02:00;2026-09-18T11:00:00+02:00_2026-09-18T11:45:00+02:00;2026-09-25T11:00:00+02:00_2026-09-25T11:45:00+02:00;2026-10-02T11:00:00+02:00_2026-10-02T11:45:00+02:00;2026-10-09T11:00:00+02:00_2026-10-09T11:45:00+02:00;2026-10-16T11:00:00+02:00_2026-10-16T11:45:00+02:00;2026-10-23T11:00:00+02:00_2026-10-23T11:45:00+02:00;2026-10-30T11:00:00+02:00_2026-10-30T11:45:00+02:00;2026-11-06T11:00:00+02:00_2026-11-06T11:45:00+02:00;2026-11-13T11:00:00+02:00_2026-11-13T11:45:00+02:00;2026-11-20T11:00:00+02:00_2026-11-20T11:45:00+02:00;2026-11-27T11:00:00+02:00_2026-11-27T11:45:00+02:00;2026-12-04T11:00:00+02:00_2026-12-04T11:45:00+02:00;2026-12-11T11:00:00+02:00_2026-12-11T11:45:00+02:00;2026-12-18T11:00:00+02:00_2026-12-18T11:45:00+02:00;2026-12-25T11:00:00+02:00_2026-12-25T11:45:00+02:00;2027-01-01T11:00:00+02:00_2027-01-01T11:45:00+02:00;2027-01-08T11:00:00+02:00_2027-01-08T11:45:00+02:00;2027-01-15T11:00:00+02:00_2027-01-15T11:45:00+02:00;2027-01-22T11:00:00+02:00_2027-01-22T11:45:00+02:00;2027-01-29T11:00:00+02:00_2027-01-29T11:45:00+02:00;2027-02-05T11:00:00+02:00_2027-02-05T11:45:00+02:00;2027-02-12T11:00:00+02:00_2027-02-12T11:45:00+02:00;2027-02-19T11:00:00+02:00_2027-02-19T11:45:00+02:00;2027-02-26T11:00:00+02:00_2027-02-26T11:45:00+02:00;2027-03-05T11:00:00+02:00_2027-03-05T11:45:00+02:00;2027-03-12T11:00:00+02:00_2027-03-12T11:45:00+02:00;2027-03-19T11:00:00+02:00_2027-03-19T11:45:00+02:00;2027-03-26T11:00:00+02:00_2027-03-26T11:45:00+02:00;2027-04-02T11:00:00+02:00_2027-04-02T11:45:00+02:00;2027-04-09T11:00:00+02:00_2027-04-09T11:45:00+02:00;2027-04-16T11:00:00+02:00_2027-04-16T11:45:00+02:00;2027-04-23T11:00:00+02:00_2027-04-23T11:45:00+02:00;2027-04-30T11:00:00+02:00_2027-04-30T11:45:00+02:00;2027-05-07T11:00:00+02:00_2027-05-07T11:45:00+02:00;2027-05-14T11:00:00+02:00_2027-05-14T11:45:00+02:00;2027-05-21T11:00:00+02:00_2027-05-21T11:45:00+02:00;2027-05-28T11:00:00+02:00_2027-05-28T11:45:00+02:00;2027-06-04T11:00:00+02:00_2027-06-04T11:45:00+02:00;2027-06-11T11:00:00+02:00_2027-06-11T11:45:00+02:00;2027-06-18T11:00:00+02:00_2027-06-18T11:45:00+02:00;2027-06-25T11:00:00+02:00_2027-06-25T11:45:00+02:00

Bibliothèque Jean d’Ormesson 3 rue de Lisbonne 75008 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jean-d-ormesson-ex-europe-1704 +33144907545 bibliotheque.jeandormesson@paris.fr



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