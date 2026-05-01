Ateliers numériques de mai – Permanence numérique Rive droite, OSEO Genève siège social, Genève

Ateliers numériques de mai – Permanence numérique Rive droite 1 – 30 mai OSEO Genève siège social

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T17:30:00+02:00 – 2026-05-01T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T09:30:00+02:00 – 2026-05-30T11:00:00+02:00

Afin de guider la population dans l’usage du numérique au quotidien, des ateliers pratiques sont organisés mensuellement à la Permanence numérique Rive droite.

Informations pratiques

Les ateliers pratiques ont lieu les vendredis fin de journée et les samedis matins du mois de mai.

Atelier pratique selon les besoins des participantes et participants (programme libre)

Vendredi 1er mai de 17h30 à 19h

Atelier pratique selon les besoins des participantes et participants (programme libre)

Samedi 2 mai de 9h30 à 11h

Atelier « Se familiariser avec un ordinateur »

Vendredi 8 mai de 17h30 à 19h

Atelier « Trier et organiser ses fichiers »

Samedi 9 mai de 9h30 à 11h

Atelier « Découvrir l’Intelligence artificielle »

Vendredi 15 mai de 17h30 à 19h

Atelier « Utiliser l’Intelligence artificielle »

Samedi 16 mai de 9h30 à 11h

Atelier « Découvrir Word »

Vendredi 22 mai de 17h30 à 19h

Atelier « Mettre en page un CV avec Word »

Samedi 23 mai de 9h30 à 11h

Atelier pratique selon les besoins des participantes et participants (programme libre)

Vendredi 29 mai de 17h30 à 19h

Atelier pratique selon les besoins des participantes et participants (programme libre)

Samedi 30 mai de 9h30 à 11h

OSEO Genève

Rue Pécolat 5 – 1201 Genève

058 776 75 00

Gratuit et sans inscription

Venir idéalement avec son propre ordinateur portable ou smartphone

(possibilité aussi de participer à l’atelier avec le matériel et les logiciels fournis par OSEO)

Découvrez aussi:

La Permanence numérique Rive droite

La Permanence numérique Rive gauche

OSEO Genève siège social Rue pécolat 5 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève https://www.oseo-ge.ch/ [{« link »: « https://www.geneve.ch/agenda/permanence-numerique-rive »}, {« link »: « https://www.geneve.ch/agenda/permanence-numerique-rive-gauche »}]

Dans le cadre des Permanences numériques, la Ville de Genève et OSEO organisent des ateliers pratiques, gratuits et sans inscription, tous les vendredis et samedis en mai aux Pâquis.

Ville de Genève