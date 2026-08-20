Informations pratiques

Ateliers « Parents-enfants » construisez le patrimoine en brique Légo 19 et 20 septembre Mairie de Caluire et Cuire Métropole de Lyon

A partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Participez à des ateliers encadrés où chaque binôme parent-enfant réalisera des créations exclusives Bricks 4 Kidz autour du thème de l’architecture et du patrimoine, en France et dans le monde.

Au programme :Tour Eiffel, Arc de Triomphe, et bien d’autres encore !

Mairie de Caluire et Cuire Place du Docteur Dugoujon 69300 Caluire et Cuire Caluire-et-Cuire 69300 Le Bourg Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://ville-caluire.fr

Participez à des ateliers encadrés où chaque binôme parent-enfant réalisera des créations exclusives Bricks 4 Kidz autour du thème de l’architecture et du patrimoine, en France et dans le monde.

©Ville de Caluire et Cuire