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Ateliers « Parents-enfants » construisez le patrimoine en brique Légo, Mairie de Caluire et Cuire, Caluire-et-Cuire

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Caluire et Cuire · Caluire-et-Cuire

Ateliers « Parents-enfants » construisez le patrimoine en brique Légo, Mairie de Caluire et Cuire, Caluire-et-Cuire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie de Caluire et Cuire
Adresse
Place du Docteur Dugoujon 69300 Caluire et Cuire
Ville
69300 Caluire-et-Cuire
Département
Métropole de Lyon
Tarif
A partir de 6 ans

Ateliers « Parents-enfants » construisez le patrimoine en brique Légo 19 et 20 septembre Mairie de Caluire et Cuire Métropole de Lyon

A partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Participez à des ateliers encadrés où chaque binôme parent-enfant réalisera des créations exclusives Bricks 4 Kidz autour du thème de l’architecture et du patrimoine, en France et dans le monde.
Au programme :Tour Eiffel, Arc de Triomphe, et bien d’autres encore !

Mairie de Caluire et Cuire Place du Docteur Dugoujon 69300 Caluire et Cuire Caluire-et-Cuire 69300 Le Bourg Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://ville-caluire.fr
Participez à des ateliers encadrés où chaque binôme parent-enfant réalisera des créations exclusives Bricks 4 Kidz autour du thème de l’architecture et du patrimoine, en France et dans le monde.

©Ville de Caluire et Cuire

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