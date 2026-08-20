Visite guidée casemate de Montessuy, Casemate de Montessuy, Caluire-et-Cuire

Informations pratiques

Visite guidée casemate de Montessuy 19 et 20 septembre Casemate de Montessuy Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

CASEMATE : DÉCOUVERTE INSOLITE D’UN PATRIMOINE BÂTI SOUTERRAIN

Partez à la rencontre d’une découverte singulière, celle d’un héritage architectural souterrain : la Casemate.

Embarquez pour une exploration insolite des tréfonds de ce patrimoine bâti.

Casemate de Montessuy Esplanade Jacques Chirac 69300 Caluire et Cuire Caluire-et-Cuire 69300 Montessuy Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://caluire.ocra-lyon.org/ [{« type »: « link », « value »: « http://caluire.ocra-lyon.org/ »}] Héritage architectural souterrain : la Casemate est une galerie datant du XIXe siècle qui s’étend sur plus de 300 mètres, serpentant sous la ville jusqu’au prestigieux Fort de Montessuy. Témoignant de son évolution, elle fut ultérieurement réutilisée comme champignonnière dans les années 1960. Bus C1 arrêt Montessuy Calmette

CASEMATE : DÉCOUVERTE INSOLITE D’UN PATRIMOINE BÂTI SOUTERRAIN

© Ville de Caluire et Cuire