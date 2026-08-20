Visite de la Cuisine Centrale Municipale, Cuisine Centrale, Caluire-et-Cuire

Informations pratiques

Visite de la Cuisine Centrale Municipale 19 et 20 septembre Cuisine Centrale Métropole de Lyon

Durée de la visite 1 h 30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Plongez au cœur du fonctionnement de la cuisine centrale municipale ! Le service Restauration vous propose une immersion dans les coulisses de ce site essentiel à la restauration des écoliers, seniors.

Découvrez comment sont préparés, chaque jour, plusieurs milliers de repas équilibrés, en privilégiant les produits de saison et les circuits courts. Cette visite guidée permet d’échanger avec les agents mobilisés et de mieux comprendre les enjeux logistiques, sanitaires et environnementaux liés à la restauration collective.

Cuisine Centrale 19 avenue Barthélémy Thimonnier 69300 Caluire et Cuire Caluire-et-Cuire 69300 Vassieux Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.ville-caluire.fr »}]

Plongez au cœur du fonctionnement de la cuisine centrale municipale ! Le service Restauration vous propose une immersion dans les coulisses de ce site essentiel à la restauration des écoliers, sont…

©Ville de Caluire et Cuire