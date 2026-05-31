Ateliers pédagogiques « Scriptorium » sur le thème de l’écriture par La Compagnie Excalibur Dimanche 20 septembre, 11h00 Le Grenier d’Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD) Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

L’écriture, qui a certainement pris naissance en Mésopotamie, au travers de tablette d’argile, sous une forme cunéiforme (en coin), est une découverte capitale dans l’histoire de l’humanité.

L’atelier Scriptorium s’attache à expliquer sont évolutions aux travers des âges avec des reproductions calligraphiées & enluminées.

Nous découvrirons aussi tout ce qui se trouve autour de l’écriture, la fabrication d’un livre demandait aux moines de nombreux contacts avec l’extérieur pour trouver les précieuses & nombreuses peaux qui feront le parchemin ainsi que les plantes & pigments qui donneront les encres & permettront de peindre les enluminures.

Nous aborderons aussi la lecture, pour savoir à qui s’adressait ces livres.

Le Grenier d’Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD) 6, quai St-Vincent 69001 Lyon Lyon 69001 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 00 44 00 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Rhone-Alpes XVIIIe siècle Situé au nord-ouest de Lyon, sur la rive gauche de la Saône, le Grenier d’abondance a été construit entre 1722 et 1728 par l’architecte Claude Bertaud de la Vaure pour conserver le blé nécessaire à l’alimentation annuelle des quelques cent vingt mille Lyonnais de l’époque. Après l’édit instituant la libre circulation des grains (1763), le bâtiment est rapidement affecté à des usages militaires : magasin d’artillerie, arsenal puis caserne jusqu’en 1987. Le départ de la Gendarmerie nationale permet alors au ministère de la Culture d’y programmer l’installation de la Direction régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes ainsi que les studios de danse du Conservatoire national supérieur de musique et de danse installé quant à lui, depuis 1988, dans l’ancienne École vétérinaire située juste en face. Le Grenier d’abondance présente une architecture tout à fait exceptionnelle : sur trois niveaux superposés, trois files de voûtes d’arêtes retombant sur deux séries de piliers de pierre et deux rangées de pilastres engagés dans les revers des façades. Au centre de ce bâtiment rectangulaire aux dimensions imposantes (130 m de long, 18 m de large), un avant-corps saillant, pourvu d’un fronton triangulaire sobrement décoré, introduit à un grand escalier à quatre noyaux donnant accès aux étages. Pour aménager dans cet édifice singulier les locaux adaptés à ses nouvelles missions, le ministère de la Culture a fait appel aux architectes Valode et Pistre et associés ; le parti proposé permet de laisser intacte la structure d’origine et d’intégrer les éléments modernes dans un souci de sobriété et d’authenticité. Bus C14 -19-31-40-45 : Pont Koenig (rive droite ou rive gauche)

L’écriture, qui a certainement pris naissance en Mésopotamie, au travers de tablette d’argile, sous une forme cunéiforme (en coin), est une découverte capitale dans l’histoire de l’humanité.

©Compagnie Excalibur