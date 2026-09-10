Informations pratiques

Ateliers photo-collage « Image royale »

par Julie Albarel, photographe-plasticienne 19 et 20 septembre Château royal Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Réimaginez Collioure à travers une œuvre collective en participant à la création d’une grande image panoramique du site. Guidés pas à pas, les participants contribuent à une réalisation artistique commune qui offre un regard original et sensible sur ce paysage emblématique. Une expérience conviviale, ouverte à tous, pour redécouvrir Collioure sous un nouvel angle.

Château royal Quai de l’Amirauté, 66190 Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie http://www.ledepartement66.fr/98-chateau-royal-de-collioure.htm Mentionné dès 672, le château royal de Collioure retrace dans ses murs sept siècles de travaux. Aux XIIIe et XIVe siècles, il abrite une résidence des rois de Majorque, royaume éphémère de la Méditerranée au Moyen Âge. Les souverains d’Espagne et à partir du XVIe siècle les rois de France, transformeront le palais d’été en citadelle. Venir en bus : ligne 540 des bus LiO, le réseau régional des transports de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée – arrêt Le Glacis.

Réimaginez Collioure à travers une œuvre collective en participant à la création d’une grande image panoramique du site. Guidés pas à pas, les participants contribuent à une réalisation artistique un…

© julia.photographie82