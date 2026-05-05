Ateliers portes ouvertes, Ateliers de la rue Faubourg des Arts, Bordeaux

Ateliers portes ouvertes Samedi 19 septembre, 10h00, 13h30 Ateliers de la rue Faubourg des Arts Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez découvrir la rue du Faubourg-des-Arts, en plein cœur du quartier des Chartrons.

Véritable vaisseau de pierre, cet ancien chai de négoce abrite des ateliers aux savoir-faire artisanaux exigeants. Venez rencontrer des artistes et artisans d’art passionnés.

Au n° 2, restauration de tableaux avec Daphné Viort.

Au n° 4, création de tapis (tufting) avec l’Atelier Paolo.

Au n° 14, restauration de faïence et de porcelaine avec Marie-Gaëlle Doutreloux.

Au n° 16, galerie Pôle Magnétique, dédiée au street art.

Au n° 22, création de céramique avec Erwan de Rengervé.

Au n° 26, restauration et création d’abat-jour sur mesure avec Clémence West.

Au n° 28, horlogerie avec le cabinet Horloger et Romain Toffin.

Au n° 36, L’Équipe Costume, création, fabrication et location de costumes.

Pendant les Journées européennes du patrimoine, les portes de ces ateliers s’ouvrent au public pour révéler les secrets de la création, de la restauration artistique et des savoir-faire artisanaux. Vous pourrez admirer des œuvres uniques, échanger avec les artisans sur leur parcours et leur inspiration, et peut-être même acquérir ou confier une pièce à restaurer.

Ateliers de la rue Faubourg des Arts Rue du Faubourg des arts, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 95 01 24 60

Journées européennes du patrimoine 2026

©Atelier Doutreloux