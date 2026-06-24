Ateliers pour enfants de création de tampons et d’herbiers végétaux sur la Parcelle La Parcelle Paris samedi 11 juillet 2026.

Au programme

Après une exploration de la Parcelle à la recherche de feuilles, fleurs et autres végétaux, les enfants réaliseront deux créations originales. Ils découvriront d’abord le tampon végétal, une technique qui consiste à utiliser les plantes pour créer de jolies empreintes et compositions colorées.

Ils confectionneront ensuite un herbier en sélectionnant et en mettant en valeur leurs trouvailles sur une feuille. Cette activité ludique, proposée par Vergers Urbains, leur permettra d’observer la diversité des formes, textures et couleurs de la nature.

L’atelier se conclura par la réalisation d’un semis de graines de capucines, que les participants pourront ensuite emporter pour prolonger l’expérience à la maison.

Création de tampons et d’herbiers végétaux sur la Parcelle ; Crédits : © le19M – Nicolas Melemis

Création de tampons et d’herbiers végétaux sur la Parcelle ; Crédits : © le19M – Louise Desnos

La Parcelle, jardin culturel à Porte d’Aubervilliers ; Crédits : © le19M – Nicolas Melemis

Création de tampons et d’herbiers végétaux sur la Parcelle ; Crédits : © le19M – Nicolas Melemis

À propos de la Parcelle

Porté par le19M, la Parcelle est un jardin à vocation culturelle, un lieu du temps retrouvé où, les week-ends, petits et grands, familles et habitants des quartiers alentours, sont invités à prendre le temps, à flâner et à se retrouver. Envisagée telle une parenthèse porte d’Aubervilliers, la Parcelle comporte une aire de jeux, une serre, une ferme florale et un potager pédagogique.

Une petite halle, la Cabane, accueille également la Maison des Petits du CENTQUATRE-PARIS, un dispositif gratuit d’accueil parents/enfants, propice à l’éveil des tous petits les samedis et dimanches.

Les samedis, les enfants dès l’âge de 5 ans sont invités à participer à des ateliers créatifs et pédagogiques pensés avec l’association Vergers Urbains.

La Parcelle, jardin culturel à Porte d’Aubervilliers ; Crédits : © le19M – Nicolas Melemis

L’aire de jeux de la Parcelle ; Crédits : © le19M – Nicolas Melemis

La Parcelle, jardin culturel à Porte d’Aubervilliers ; Crédits : © le19M – Nicolas Melemis

À propos de Vergers Urbains

Créée en 2012 dans le 18ème arrondissement de Paris, Vergers Urbains est une association qui a vocation à rendre la ville comestible en impliquant les citadins dans ses projets et par un large éventail de modes d’action. Rues, trottoirs, pieds d’immeuble, toits, friches, balcons : au-delà de simples ornements, leur objectif est de valoriser ces espaces verts en les rendant comestibles, à travers une appropriation collective et non exclusive par les résidents.

Cet atelier gratuit invite les enfants, accompagnés de leurs parents, à découvrir la richesse du monde végétal à travers une activité créative mêlant observation, expérimentation et expression artistique, grâce aux techniques du tampon végétal et de l’herbier.

Le samedi 11 juillet 2026

de 14h00 à 15h30

Le samedi 11 juillet 2026

de 11h00 à 12h30

gratuit

Public enfants et jeunes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-11T17:00:00+02:00

fin : 2026-07-11T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-11T11:00:00+02:00_2026-07-11T12:30:00+02:00;2026-07-11T14:00:00+02:00_2026-07-11T15:30:00+02:00

La Parcelle 22, place Skanderbeg 75019 Entrée par le rond-point de la Porte d’AubervilliersParis

https://www.le19m.com https://www.facebook.com/p/La-Parcelle-Jardin-culturel-%C3%A0-ParisAubervilliers-61557647453768/ https://www.facebook.com/p/La-Parcelle-Jardin-culturel-%C3%A0-ParisAubervilliers-61557647453768/



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