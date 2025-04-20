Ateliers pour les 10/13 ans Musée Villa Montebello Musée Villa Montebello Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

Ateliers pour les 10/13 ans Musée Villa Montebello

Musée Villa Montebello 64 Rue Général Leclerc Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-08-27 12:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-27

Animés par Anne. Des ateliers d’arts plastiques sont proposés aux enfants dans une ambiance ludique et créative au cœur d’un atelier lumineux et ouvert sur la mer.

Animés par Anne, ces ateliers d’arts plastiques invitent les enfants à s’immerger dans un univers ludique et créatif, au cœur du Musée Villa Montebello. Au fil de l’été, petits et grands explorateurs découvrent une grande variété de techniques — dessin, aquarelle, modelage en argile, gravure à la pointe sèche, cyanotypes, monotype — à travers des thèmes inspirés de la mer, des élégants de la Belle Époque et de l’œuvre du peintre trouvillais Charles Pécrus (1826-1907).

Des ateliers sont proposés pour chaque tranche d’âge (4-6 ans, 7-9 ans, 10-13 ans), ainsi que des séances spéciales Atelier à 4 mains pensées pour être vécues en duo parent-enfant. Un programme riche, rythmé tout au long de juillet et août, pour repartir avec ses propres créations dans les bagages !

ATELIERS 10-13 ANS

► JEUDI 16 JUILLET De 14h à 16h30

PEINDRE LA MER

Dessin, aquarelle

► JEUDI 23 JUILLET De 10h à 12h30

CYANOTYPES

Impressions de lumière sur papier

► VENDREDI 24 JUILLET De 14h à 16h30

À LA MANIÈRE DE CHARLES PÉCRUS LA LETTRE

Dessin, peinture et quelques mots…

► VENDREDI 31 JUILLET De 14h à 16h30

LE MAQUEREAU TROUVILLAIS !

Dessin, gravure à la pointe sèche et impression sur papier

► JEUDI 6 AOÛT De 14h à 16h30

CYANOTYPES

Impressions de lumière sur papier

► VENDREDI 7 AOÛT De 14h à 16h30

À LA MANIÈRE DE CHARLES PÉCRUS PORTRAIT DES MOUSQUETAIRES

Dessin, gravure à la pointe sèche, impressions sur papier avec utilisation de la presse

► VENDREDI 14 AOÛT De 14h à 16h30

VISITE-ATELIER AUTOUR DE L’EXPOSITION CHARLES PÉCRUS (1826-1907)

Détails d’œuvres, dessin, peinture

► VENDREDI 21 AOÛT De 14h à 16h30

À LA MANIÈRE DE CHARLES PÉCRUS JOUEURS DE CARTES

Dessin, peinture, collage

► JEUDI 27 AOÛT De 10h à 12h30

PORTRAIT D’UNE ÉLÉGANTE

Modelage, argile

► Tarifs 2026

– Trouvillais (sur présentation d’un justificatif de domicile)

– 4 € par atelier et par personne

– Carte 10 entrées 30 €

– Non Trouvillais

– 8 € par atelier et par personne

– Carte 10 entrées 60 €

► Infos & réservations

– Musée Villa Montebello, 64 rue Général Leclerc — 14360 Trouville-sur-Mer

– www.museevillamontebello.com

– Tél. 02 31 88 16 26 .

Musée Villa Montebello 64 Rue Général Leclerc Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 16 26 accueil.musee@trouvillesurmer.fr

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English : Ateliers pour les 10/13 ans Musée Villa Montebello

Led by Anne. Art workshops are offered to children in a fun and creative atmosphere within a bright studio overlooking the sea.

L’événement Ateliers pour les 10/13 ans Musée Villa Montebello Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Trouville