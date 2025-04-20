Ateliers pour les 7/9 ans Musée Villa Montebello Musée Villa Montebello Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

Ateliers pour les 7/9 ans Musée Villa Montebello

Musée Villa Montebello 64 Rue Général Leclerc Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28

Animés par Anne. Des ateliers d’arts plastiques sont proposés aux enfants dans une ambiance ludique et créative au cœur d’un atelier lumineux et ouvert sur la mer.

Animés par Anne, ces ateliers d’arts plastiques invitent les enfants à s’immerger dans un univers ludique et créatif, au cœur du Musée Villa Montebello. Au fil de l’été, petits et grands explorateurs découvrent une grande variété de techniques — dessin, aquarelle, modelage en argile, gravure à la pointe sèche, cyanotypes, monotype — à travers des thèmes inspirés de la mer, des élégants de la Belle Époque et de l’œuvre du peintre trouvillais Charles Pécrus (1826-1907).

Des ateliers sont proposés pour chaque tranche d’âge (4-6 ans, 7-9 ans, 10-13 ans), ainsi que des séances spéciales Atelier à 4 mains pensées pour être vécues en duo parent-enfant. Un programme riche, rythmé tout au long de juillet et août, pour repartir avec ses propres créations dans les bagages !

ATELIERS 7-9 ANS

► JEUDI 16 JUILLET De 10h à 12h30

PEINDRE LA MER

Dessin, aquarelle

► VENDREDI 17 JUILLET De 10h à 12h30

VACHES NORMANDES

Monotype dessin, peinture et impressions sur papier

► SAMEDI 18 JUILLET De 14h à 16h30

ATELIER À 4 MAINS (PARENT-ENFANT) — LE MAQUEREAU TROUVILLAIS !

Dessin, gravure à la pointe sèche

► MERCREDI 22 JUILLET De 14h à 16h30

BATEAUX SUR L’EAU

Dessin, peinture

► VENDREDI 24 JUILLET De 10h à 12h30

À LA MANIÈRE DE CHARLES PÉCRUS LA LETTRE

Dessin, peinture et quelques mots…

► SAMEDI 25 JUILLET De 14h à 16h30

ATELIER À 4 MAINS (PARENT-ENFANT) — IMPRESSIONS DE LUMIÈRE… BLEUE, CYANOTYPES

► JEUDI 30 JUILLET De 10h à 12h30

ÉLÉGANT, ÉLÉGANTE

Modelage, argile

► VENDREDI 31 JUILLET De 10h à 12h30

LE MAQUEREAU TROUVILLAIS !

Dessin, gravure à la pointe sèche et impression sur papier

► SAMEDI 1ER AOÛT De 14h à 16h30

ATELIER À 4 MAINS (PARENT-ENFANT) — VISITE-ATELIER AUTOUR DE L’EXPOSITION CHARLES PÉCRUS (1826-1907)

À un détail près…, dessin, peinture

► JEUDI 6 AOÛT De 10h à 12h30

CYANOTYPES

Impressions de lumière sur papier

► VENDREDI 7 AOÛT De 10h à 12h30

À LA MANIÈRE DE CHARLES PÉCRUS PORTRAIT DES MOUSQUETAIRES

Dessin, gravure à la pointe sèche, impressions sur papier avec utilisation de la presse

► SAMEDI 8 AOÛT De 14h à 16h30

ATELIER À 4 MAINS (PARENT-ENFANT) — ATELIER GRAVURE AVEC RAMON FREIRE

Professeur de gravure à la Faculté des Beaux-Arts de Cuenca, en résidence artistique à Trouville

► JEUDI 13 AOÛT De 10h à 12h30

PORTRAIT

Pastels gras

► VENDREDI 14 AOÛT De 10h à 12h30

VISITE-ATELIER AUTOUR DE L’EXPOSITION CHARLES PÉCRUS (1826-1907)

Détails d’œuvres, dessin, peinture

► MERCREDI 19 AOÛT De 14h à 16h30

PORTRAIT D’UNE ÉLÉGANTE

Dessin, aquarelle et collage de tissus sur support photos

► VENDREDI 21 AOÛT De 10h à 12h30

À LA MANIÈRE DE CHARLES PÉCRUS JOUEURS DE CARTES

Dessin, peinture, collage

► SAMEDI 22 AOÛT De 14h à 16h30

ATELIER À 4 MAINS (PARENT-ENFANT) — PORTRAIT D’UNE ÉLÉGANTE

Modelage, argile

► MERCREDI 26 AOÛT De 14h à 16h30

VACHES NORMANDES

Monotype dessin, peinture et impressions sur papier

► JEUDI 27 AOÛT De 14h à 16h30

PORTRAIT D’UNE ÉLÉGANTE

Modelage, argile

► VENDREDI 28 AOÛT De 10h à 12h30

BATEAUX SUR L’EAU

Dessin, peinture

► Tarifs 2026

– Trouvillais (sur présentation d’un justificatif de domicile)

– 4 € par atelier et par personne

– Carte 10 entrées 30 €

– Non Trouvillais

– 8 € par atelier et par personne

– Carte 10 entrées 60 €

► Infos & réservations

– Musée Villa Montebello, 64 rue Général Leclerc — 14360 Trouville-sur-Mer

– www.museevillamontebello.com

– Tél. 02 31 88 16 26 .

Musée Villa Montebello 64 Rue Général Leclerc Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 16 26 accueil.musee@trouvillesurmer.fr

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English : Ateliers pour les 7/9 ans Musée Villa Montebello

Led by Anne. Art workshops are offered to children in a fun and creative atmosphere within a bright studio overlooking the sea.

L’événement Ateliers pour les 7/9 ans Musée Villa Montebello Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Trouville