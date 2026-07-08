Les guinguettes de l’été (La Coursive) La Coursive Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Les guinguettes de l’été (La Coursive)

La Coursive 15 Rue Notre Dame Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-13

Quatre jeudis d’été, la Coursive accueille les guinguettes portées par des associations locales Des Couleurs et des Formes, Radio Troutrou (DJ) et Ça va faire jazzer (live band). Entrée libre, buvette sur place.

Chaque jeudi, la Coursive se transforme en guinguette le temps d’une soirée conviviale. Quatre rendez-vous rythment l’été, portés à chaque fois par une association trouvillaise, libre de sa programmation musicale et de la gestion de la buvette.

Le jeudi 16 juillet, l’association Des Couleurs et des Formes ouvre le bal. Le jeudi 23 juillet, place à Radio Troutrou, qui propose une ambiance DJ. Le jeudi 30 juillet, c’est au tour de Ça va faire jazzer, avec un live band, avant que Radio Troutrou ne revienne aux platines le jeudi 13 août pour clore la saison.

Ces soirées permettent aux associations locales de se faire connaître du public estival tout en récoltant quelques recettes grâce à la buvette. L’occasion de danser, de boire un verre et de profiter d’une ambiance décontractée face à la mer.

Infos pratiques

– Dates jeudis 16, 23 et 30 juillet, puis jeudi 13 août

– Horaires 18 h 30

– Lieu la Coursive, 15 rue Notre-Dame, Trouville-sur-Mer

– Animations 16/07 Des Couleurs et des Formes ; 23/07 Radio Troutrou (DJ) ; 30/07 Ça va faire jazzer (live band) ; 13/08 Radio Troutrou (DJ)

– Tarif entrée libre

– Restauration buvette sur place .

La Coursive 15 Rue Notre Dame Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

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English : Les guinguettes de l’été (La Coursive)

On four Thursdays this summer, La Coursive is hosting open-air dance parties organised by local organisations: Des Couleurs et des Formes, Radio Troutrou (DJ) and Ça va faire jazzer (live band). Free entry, refreshments available on site.

L’événement Les guinguettes de l’été (La Coursive) Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Trouville