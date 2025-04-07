L’Histoire de Marie-Thérèse — Lecture & rencontre — 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie Les Cures Marines Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

L’Histoire de Marie-Thérèse — Lecture & rencontre — 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie

Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 18:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Du 18 juillet au 20 août 2026, les 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie célèbrent l’altérité à travers près de 130 rendez-vous mêlant littérature, théâtre, musique, danse et cinéma dans 32 villes et villages, avec une programmation pour tous les âges.

Il y a des destins ordinaires qui recèlent une beauté extraordinaire. Celui de Marie-Thérèse Gibourdel, qui tint pendant des décennies la célèbre pâtisserie Charlotte Corday à Trouville-sur-Mer, est de ceux-là. Touchée par ce parcours de vie, l’écrivaine Christine Montalbetti en a fait un roman — L’Histoire de Marie-Thérèse, publié aux éditions POL — qui remonte le fil depuis une petite ferme du pays d’Auge pendant la dernière guerre, jusqu’aux amitiés nouées avec des personnalités en villégiature à Trouville, dont Marguerite Duras, figure centrale du livre.

Le mardi 11 août à 18 h, les Cures Marines accueillent la création de cette lecture, portée par Françoise Gillard, sociétaire de la Comédie-Française, pour une heure de texte avant une rencontre avec Christine Montalbetti et Marie-Thérèse Gibourdel elle-même. Un moment rare, ancré dans l’histoire intime de Trouville-sur-Mer, où la littérature rejoint la mémoire vivante d’une ville. La jauge est limitée à 80 places.

Infos pratiques

– Date mardi 11 août à 18 h

– Lieu Les Cures Marines, Trouville-sur-Mer

– Programme lecture (1 h) suivie d’une rencontre avec Christine Montalbetti et Marie-Thérèse Gibourdel

– Tarif 20 € — Pass Festival Intégral 320 € (nominatif, valable pour tous les spectacles)

– Jauge limitée 80 places

– Réservation indispensable rencontresdete.fr ou à l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer

– Les billets ne sont ni repris ni échangés, sauf annulation de la part des organisateurs .

Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

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English : L’Histoire de Marie-Thérèse — Lecture & rencontre — 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie

From 18 July to 20 August 2026, the 25th Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie will be celebrating otherness through almost 130 events combining literature, theatre, music, dance and cinema in 32 towns and villages, with a programme for all ages.

L’événement L’Histoire de Marie-Thérèse — Lecture & rencontre — 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Trouville