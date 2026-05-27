Concert Sortie de plage — Deeper Men Terrain de pétanque, face à l’Établissement de la Plage et de la Mer Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

Concert Sortie de plage — Deeper Men

Terrain de pétanque, face à l’Établissement de la Plage et de la Mer Promenade des Planches Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 17:00:00

fin : 2026-08-11 18:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Le mardi 11 août, à Trouville-sur-Mer, le trio Deeper Men propose un concert gratuit de 17h à 18h30 près du terrain de pétanque. Blues, rock et soul au programme, pour une fin d’après-midi musicale les pieds dans le sable.

Le blues a quelque chose de particulièrement juste au bord de la mer. Le mardi 11 août, Deeper Men s’installent à proximité du terrain de pétanque pour un concert gratuit de 17 h à 18 h 30. Le trio propose deux heures de covers blues, rock et soul puisant chez The Doors, Elvis Presley, Bill Withers, Muddy Waters ou Freddie King — entre énergie brute, standards intemporels et moments plus posés. Une fin d’après-midi à savourer les pieds dans le sable.

Infos pratiques

– Date mardi 11 août

– Horaires 17 h 18 h 30

– Lieu terrain de pétanque, face à l’Établissement de la Plage et de la Mer

– Entrée libre .

Terrain de pétanque, face à l’Établissement de la Plage et de la Mer Promenade des Planches Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

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English : Concert Sortie de plage — Deeper Men

On Tuesday 11 August, in Trouville-sur-Mer, the trio Deeper Men are offering a free concert from 5pm to 6.30pm near the petanque area. Blues, rock and soul on the programme, for a musical late afternoon with your feet in the sand.

L’événement Concert Sortie de plage — Deeper Men Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Trouville