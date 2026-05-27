Concert Sortie de plage — Deeper Men Terrain de pétanque, face à l’Établissement de la Plage et de la Mer Trouville-sur-Mer
Concert Sortie de plage — Deeper Men Terrain de pétanque, face à l’Établissement de la Plage et de la Mer Trouville-sur-Mer mardi 11 août 2026.
Trouville-sur-Mer
Concert Sortie de plage — Deeper Men
Terrain de pétanque, face à l’Établissement de la Plage et de la Mer Promenade des Planches Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 17:00:00
fin : 2026-08-11 18:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Le mardi 11 août, à Trouville-sur-Mer, le trio Deeper Men propose un concert gratuit de 17h à 18h30 près du terrain de pétanque. Blues, rock et soul au programme, pour une fin d’après-midi musicale les pieds dans le sable.
Le blues a quelque chose de particulièrement juste au bord de la mer. Le mardi 11 août, Deeper Men s’installent à proximité du terrain de pétanque pour un concert gratuit de 17 h à 18 h 30. Le trio propose deux heures de covers blues, rock et soul puisant chez The Doors, Elvis Presley, Bill Withers, Muddy Waters ou Freddie King — entre énergie brute, standards intemporels et moments plus posés. Une fin d’après-midi à savourer les pieds dans le sable.
Infos pratiques
– Date mardi 11 août
– Horaires 17 h 18 h 30
– Lieu terrain de pétanque, face à l’Établissement de la Plage et de la Mer
– Entrée libre .
Terrain de pétanque, face à l’Établissement de la Plage et de la Mer Promenade des Planches Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70
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English : Concert Sortie de plage — Deeper Men
On Tuesday 11 August, in Trouville-sur-Mer, the trio Deeper Men are offering a free concert from 5pm to 6.30pm near the petanque area. Blues, rock and soul on the programme, for a musical late afternoon with your feet in the sand.
L’événement Concert Sortie de plage — Deeper Men Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Trouville
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