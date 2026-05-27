Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Sortie de plage — Deeper Men Terrain de pétanque, face à l’Établissement de la Plage et de la Mer Trouville-sur-Mer

Concert Sortie de plage — Deeper Men Terrain de pétanque, face à l’Établissement de la Plage et de la Mer Trouville-sur-Mer mardi 11 août 2026.

Lieu : Terrain de pétanque, face à l'Établissement de la Plage et de la Mer

Adresse : Promenade des Planches

Ville : 14360 Trouville-sur-Mer

Département : Calvados

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Trouville-sur-Mer

Concert Sortie de plage — Deeper Men

Terrain de pétanque, face à l’Établissement de la Plage et de la Mer Promenade des Planches Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 17:00:00
fin : 2026-08-11 18:30:00

Date(s) :
2026-08-11

Le mardi 11 août, à Trouville-sur-Mer, le trio Deeper Men propose un concert gratuit de 17h à 18h30 près du terrain de pétanque. Blues, rock et soul au programme, pour une fin d’après-midi musicale les pieds dans le sable.
Le blues a quelque chose de particulièrement juste au bord de la mer. Le mardi 11 août, Deeper Men s’installent à proximité du terrain de pétanque pour un concert gratuit de 17 h à 18 h 30. Le trio propose deux heures de covers blues, rock et soul puisant chez The Doors, Elvis Presley, Bill Withers, Muddy Waters ou Freddie King — entre énergie brute, standards intemporels et moments plus posés. Une fin d’après-midi à savourer les pieds dans le sable.

Infos pratiques

– Date mardi 11 août
– Horaires 17 h 18 h 30
– Lieu terrain de pétanque, face à l’Établissement de la Plage et de la Mer
– Entrée libre   .

Terrain de pétanque, face à l’Établissement de la Plage et de la Mer Promenade des Planches Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Sortie de plage — Deeper Men

On Tuesday 11 August, in Trouville-sur-Mer, the trio Deeper Men are offering a free concert from 5pm to 6.30pm near the petanque area. Blues, rock and soul on the programme, for a musical late afternoon with your feet in the sand.

L’événement Concert Sortie de plage — Deeper Men Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Trouville

À voir aussi à Trouville-sur-Mer (Calvados)