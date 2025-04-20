Ateliers pour les 13/15 ans Musée Villa Montebello Musée Villa Montebello Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

Ateliers pour les 13/15 ans Musée Villa Montebello

Musée Villa Montebello 64 Rue Général Leclerc Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-08-12 16:30:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-12 2026-08-20

Animés par Anne. Des ateliers d’arts plastiques sont proposés aux enfants dans une ambiance ludique et créative au cœur d’un atelier lumineux et ouvert sur la mer.

Animés par Anne, ces ateliers d’arts plastiques invitent les enfants à s’immerger dans un univers ludique et créatif, au cœur du Musée Villa Montebello. Au fil de l’été, petits et grands explorateurs découvrent une grande variété de techniques — dessin, aquarelle, modelage en argile, gravure à la pointe sèche, cyanotypes, monotype — à travers des thèmes inspirés de la mer, des élégants de la Belle Époque et de l’œuvre du peintre trouvillais Charles Pécrus (1826-1907).

Des ateliers sont proposés pour chaque tranche d’âge (4-6 ans, 7-9 ans, 10-13 ans), ainsi que des séances spéciales Atelier à 4 mains pensées pour être vécues en duo parent-enfant. Un programme riche, rythmé tout au long de juillet et août, pour repartir avec ses propres créations dans les bagages !

ATELIERS 13-15 ANS

► JEUDI 23 JUILLET De 14h à 16h30

CYANOTYPES

Impressions de lumière sur papier

► JEUDI 30 JUILLET De 14h à 16h30

ÉLÉGANT, ÉLÉGANTE

Modelage, argile

► MERCREDI 12 AOÛT De 14h à 16h30

PEINDRE LA MER

Dessin, aquarelle

► JEUDI 20 AOÛT De 14h à 16h30

BAIGNEUR, BAIGNEUSE CARICATURE

Dessin, gravure à la pointe sèche et impressions sur papier

► Tarifs 2026

– Trouvillais (sur présentation d’un justificatif de domicile)

– 4 € par atelier et par personne

– Carte 10 entrées 30 €

– Non Trouvillais

– 8 € par atelier et par personne

– Carte 10 entrées 60 €

► Infos & réservations

– Musée Villa Montebello, 64 rue Général Leclerc — 14360 Trouville-sur-Mer

– www.museevillamontebello.com

– Tél. 02 31 88 16 26 .

Musée Villa Montebello 64 Rue Général Leclerc Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 16 26 accueil.musee@trouvillesurmer.fr

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English : Ateliers pour les 13/15 ans Musée Villa Montebello

Led by Anne. Art workshops are offered to children in a fun and creative atmosphere, in a bright studio overlooking the sea.

L’événement Ateliers pour les 13/15 ans Musée Villa Montebello Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Trouville