Concerts de musique de chambre Vis la Musique Église Notre-Dame-Des-Victoires Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

Concerts de musique de chambre Vis la Musique

Église Notre-Dame-Des-Victoires 9 Place Notre Dame Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

Vis la Musique présente 2 concerts à l’Église Notre-Dame-des-Victoires, Trouville. Vendredi 25/07 à 20h30 Trio Flaubert, programme français (Poulenc, Saint-Saëns). Samedi 26/07 à 15h l’Académie, de Bach à Ravel.

L’association Vis la Musique organise deux concerts de musique de chambre à l’Église Notre-Dame-des-Victoires à Trouville-sur-Mer.

Le vendredi 25 juillet à 20h30, le Trio Flaubert, composé de Marie-Claudine Papadopoulos au violon, Alexandre Vay au violoncelle et Lyuba Zhecheva au piano, proposera un programme 100 % français mettant à l’honneur la musique impressionniste avec des œuvres de Francis Poulenc et Camille Saint-Saëns.

Le samedi 26 juillet à 15h, les musiciens de l’Académie de Trouville-sur-Mer réuniront professeurs et stagiaires autour d’un répertoire varié allant de Bach à Ravel, en passant par Brahms et Beethoven.

Deux rendez-vous dédiés à la musique de chambre dans le cadre exceptionnel de l’Église Notre-Dame-des-Victoires.

Libre participation. .

Église Notre-Dame-Des-Victoires 9 Place Notre Dame Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

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English : Concerts de musique de chambre Vis la Musique

Vis la Musique presents 2 concerts at the Église Notre-Dame-des-Victoires, Trouville. Friday 25/07 at 8.30pm: Trio Flaubert, French programme (Poulenc, Saint-Saëns). Saturday 26/07 at 3pm: l’Académie, from Bach to Ravel.

L’événement Concerts de musique de chambre Vis la Musique Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Trouville