Dédicace — Mireille Grosjean Office de Tourisme Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

Dédicace — Mireille Grosjean

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 11:00:00

fin : 2026-08-12 13:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Le 12 août, Trouville-sur-Mer accueille l’autrice Mireille Grosjean pour une séance de dédicaces à l’Office de Tourisme, de 11h à 13h. Inspirés du patrimoine normand et d’histoires réelles, ses ouvrages seront disponibles à la vente sur place.

Ancienne professeure de lettres devenue autrice, Mireille Grosjean entretient un lien profond avec la Normandie et l’histoire de Trouville-sur-Mer. Ses recueils de nouvelles, inspirés de faits réels, du patrimoine normand et des personnages qui ont marqué la région, constituent une invitation à redécouvrir ces terres sous un regard littéraire et intime. Le mercredi 12 août, de 11 h à 13 h, elle sera présente à la boutique de l’Office de Tourisme pour dédicacer ses ouvrages, disponibles à la vente sur place.

Infos pratiques

– Date mercredi 12 août

– Horaires 11 h 13 h

– Lieu boutique de l’Office de Tourisme, 32 boulevard Fernand-Moureaux, Trouville-sur-Mer .

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

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English : Dédicace — Mireille Grosjean

On 12 August, Trouville-sur-Mer welcomes author Mireille Grosjean for a book signing at the Tourist Office, from 11am to 1pm. Inspired by Norman heritage and real-life stories, her books will be available for purchase on site.

L’événement Dédicace — Mireille Grosjean Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Trouville