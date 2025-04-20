Dédicace — Mireille Grosjean Office de Tourisme Trouville-sur-Mer
Dédicace — Mireille Grosjean Office de Tourisme Trouville-sur-Mer mercredi 12 août 2026.
Trouville-sur-Mer
Dédicace — Mireille Grosjean
Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 11:00:00
fin : 2026-08-12 13:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Le 12 août, Trouville-sur-Mer accueille l’autrice Mireille Grosjean pour une séance de dédicaces à l’Office de Tourisme, de 11h à 13h. Inspirés du patrimoine normand et d’histoires réelles, ses ouvrages seront disponibles à la vente sur place.
Ancienne professeure de lettres devenue autrice, Mireille Grosjean entretient un lien profond avec la Normandie et l’histoire de Trouville-sur-Mer. Ses recueils de nouvelles, inspirés de faits réels, du patrimoine normand et des personnages qui ont marqué la région, constituent une invitation à redécouvrir ces terres sous un regard littéraire et intime. Le mercredi 12 août, de 11 h à 13 h, elle sera présente à la boutique de l’Office de Tourisme pour dédicacer ses ouvrages, disponibles à la vente sur place.
Infos pratiques
– Date mercredi 12 août
– Horaires 11 h 13 h
– Lieu boutique de l’Office de Tourisme, 32 boulevard Fernand-Moureaux, Trouville-sur-Mer .
Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70
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English : Dédicace — Mireille Grosjean
On 12 August, Trouville-sur-Mer welcomes author Mireille Grosjean for a book signing at the Tourist Office, from 11am to 1pm. Inspired by Norman heritage and real-life stories, her books will be available for purchase on site.
L’événement Dédicace — Mireille Grosjean Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Trouville
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