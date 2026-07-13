NRJ Summer Tour Trouville-sur-Mer
mercredi 12 août 2026 · Trouville-sur-Mer
Informations pratiques
Trouville-sur-Mer
NRJ Summer Tour
Sur la plage Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12 18:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Le NRJ Summer Tour fait étape à Trouville-sur-Mer le 12 août animations gratuites, stands ludiques et mini showcase avec Daysy, Joseph Kamel et Dr Yaro, de 14 h 30 à 18 h 30 sur la plage.
Du 30 juillet au 13 août, NRJ, la radio de l’été, sillonne les plages du Sud au Nord dans le cadre de son NRJ Summer Tour. Étape trouvillaise le mercredi 12 août, sur la plage de Trouville-sur-Mer, avec un village d’animations gratuites et un mini showcase réunissant Daysy, Joseph Kamel et Dr Yaro.
Le public est invité à profiter d’un après-midi ludique et convivial sensibilisation à la sécurité routière sur le stand MAAF Prévention, avec lunettes d’ébriété et test d’agilité, dans un espace détente équipé de transats, parasols et brumisateur ; jeux et surprises à gagner avec la marque collective Avec l’Industrie® ; découverte de Vittel Fruité, l’association de l’eau minérale Vittel et d’un duo de jus de fruits faible en calories ; et un stand photo instax™ pour immortaliser l’instant.
Sur scène, un artiste NRJ interprétera ses plus grands titres de l’année, suivi d’une séance de dédicaces sous la tente NRJ. L’horaire précis du passage des artistes n’est pas communiqué par l’organisation mieux vaut se rendre directement sur le village pour ne rien manquer.
Une parenthèse musicale et estivale, gratuite et ouverte à tous, pour prolonger l’ambiance des vacances au bord de l’eau.
Infos pratiques
– Date mercredi 12 août 2026
– Horaires 14 h 30 18 h 30 (horaires susceptibles d’être adaptés en cas d’intempéries)
– Lieu plage de Trouville-sur-Mer, La Reine des Plages
– Artistes Daysy, Joseph Kamel, Dr Yaro
– Accès et animations gratuits
– Public ouvert aux mineurs de plus de 12 ans, accompagnés d’un adulte majeur ; interdiction de laisser un enfant sans surveillance sur le village .
Sur la plage Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie
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English : NRJ Summer Tour
The NRJ Summer Tour is stopping off in Trouville-sur-Mer on 12 August: free entertainment, fun activity stalls and a mini showcase featuring Daysy, Joseph Kamel and Dr Yaro, from 2.30 pm to 6.30 pm on the beach.
L’événement NRJ Summer Tour Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Trouville
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