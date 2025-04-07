Escapade au château et jardins de Canon — Les Fous-Sages — Spectacle conté musical & apéritif — 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie Office de Tourisme Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

Escapade au château et jardins de Canon — Les Fous-Sages — Spectacle conté musical & apéritif — 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 15:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Du 18 juillet au 20 août 2026, les 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie célèbrent l’altérité à travers près de 130 rendez-vous mêlant littérature, théâtre, musique, danse et cinéma dans 32 villes et villages, avec une programmation pour tous les âges.

Le mercredi 12 août, une nouvelle escapade est proposée au départ de l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer. Direction le château et jardins de Canon, à Mézidon-Canon — Monument Historique et Jardin Remarquable — pour une après-midi mêlant promenade dans un cadre d’exception et spectacle conté musical en création.

Le car quitte Trouville-sur-Mer à 15 h pour rejoindre ce domaine classé, avec son miroir d’eau, sa roseraie, ses fabriques et ses Chartreuses — une enfilade de dix jardins clos d’une rare élégance. À 17 h, Muriel Bloch et Fred Costa investissent les lieux pour Les Fous-Sages, un spectacle qui puise dans les traditions populaires du monde entier. Ces contes humoristiques de fous-sages — mystérieux, déconcertants, souvent sibyllins — bousculent le bon sens et la logique ordinaire avec une subtilité qui fait autant rire que réfléchir. Muriel Bloch, figure majeure du renouveau du conte en France, et Fred Costa, à la création musicale, aux saxophones et au chant, signent ensemble une création truculente et insolite, miroir d’une humanité une et complexe. Un apéritif suit le spectacle avant le retour en car à 18 h 30.

La jauge est limitée à 62 places. Cet événement est exclusivement réservé aux participants voyageant en car.

Infos pratiques

– Date mercredi 12 août

– Départ 15 h, Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer (retour à 18 h 30)

– Lieu du spectacle château et jardins de Canon, Mézidon-Canon

– Programme 15 h départ en car — visite du domaine — 17 h spectacle & apéritif — 18 h 30 retour

– Tarif 35 € (transport inclus) — Pass Festival Intégral 320 € (nominatif, valable pour tous les spectacles)

– Jauge limitée 62 places

– Réservation indispensable rencontresdete.fr ou à l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer

– Les billets ne sont ni repris ni échangés, sauf annulation de la part des organisateurs .

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

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English : Escapade au château et jardins de Canon — Les Fous-Sages — Spectacle conté musical & apéritif — 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie

From 18 July to 20 August 2026, the 25th Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie will be celebrating otherness through almost 130 events combining literature, theatre, music, dance and cinema in 32 towns and villages, with a programme for all ages.

L’événement Escapade au château et jardins de Canon — Les Fous-Sages — Spectacle conté musical & apéritif — 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Trouville