Chalet Lire à la mer Lectures et détente sur la plage face à l’Établissement des Bains Trouville-sur-Mer jeudi 16 juillet 2026.

Trouville-sur-Mer

Chalet Lire à la mer Lectures et détente sur la plage

face à l’Établissement des Bains Promenade des Planches Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 11:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-08-13 2026-08-20

Tout l’été, la Bibliothèque Municipale installe Lire à la Mer sur la plage un chalet avec livres et transats pour lire face à la mer. Ambiance conviviale, avec lectures de comédiens les 16 et 23 juillet et les 13 et 20 août à 11h30.

Tout au long de l’été, la Bibliothèque Municipale vous invite à profiter de son extension estivale Lire à la Mer , installée directement sur la plage. Ce chalet bibliothèque met à disposition livres et transats pour savourer un moment de lecture unique, les pieds dans le sable et face à la mer.

Dans une ambiance conviviale et détendue, laissez-vous porter par les histoires ou choisissez simplement votre lecture du moment, confortablement installé au soleil.

Temps fort de la saison des lectures sont proposées par plusieurs comédiens, les jeudis 16 et 23 juillet, ainsi que les 13 et 20 août, à 11h30.

Une parenthèse culturelle originale à vivre au rythme des vagues, entre littérature et spectacle vivant. .

face à l’Établissement des Bains Promenade des Planches Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

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English : Chalet Lire à la mer Lectures et détente sur la plage

Throughout the summer, the Municipal Library is setting up ‘Lire à la Mer’ on the beach: a beach hut with books and deckchairs for reading overlooking the sea. A friendly atmosphere, with readings by actors on 16 and 23 July and 13 and 20 August at 11.30 am.

L’événement Chalet Lire à la mer Lectures et détente sur la plage Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Trouville