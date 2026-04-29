Ateliers Pratique entretien du vélo et marquage Parvis du Mix Mourenx

Mourenx

Ateliers Pratique entretien du vélo et marquage

Parvis du Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:00:00

fin : 2026-05-13 17:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Dans le cadre de Mai à vélo .

Vous voulez vous mettre ou vous remettre en selle ? Participez à un atelier de maniabilité sur une piste aménagée pour rouler en sécurité avec l’USEP.

Pour les personnes n’ayant ni de vélo, ni de casque, le prêt est possible.

En parallèle, l’atelier vélo participatif et solidaire mettra à disposition tout le matériel nécessaire pour vous permettre d’entretenir ou d’effectuer des petites réparations sur votre vélo. .

Parvis du Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 95 46

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English : Ateliers Pratique entretien du vélo et marquage

L’événement Ateliers Pratique entretien du vélo et marquage Mourenx a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Coeur de Béarn