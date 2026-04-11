Ateliers sous le tipi Rue de Bréhany Guérande

Guérande

Ateliers sous le tipi

Rue de Bréhany Ecoasis Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Venez participer à deux ateliers créatifs !

Pour les enfants (à partir de 6 ans) et les adultes.

Au programme

– Atelier reliure sur carnet (1h30)

– Gouter local avec les produits de l’Ecoasis

– Atelier tataki zomé impression végétale sur tissu (1h30)

– Promenade libre dans le jardin

Prévoir des bottes en cas de pluie ! .

Rue de Bréhany Ecoasis Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire vd.illustrations@gmail.com

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English :

L’événement Ateliers sous le tipi Guérande a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44