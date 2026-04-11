Ateliers sous le tipi Rue de Bréhany Guérande
Ateliers sous le tipi Rue de Bréhany Guérande samedi 18 avril 2026.
Guérande
Ateliers sous le tipi
Rue de Bréhany Ecoasis Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Venez participer à deux ateliers créatifs !
Pour les enfants (à partir de 6 ans) et les adultes.
Au programme
– Atelier reliure sur carnet (1h30)
– Gouter local avec les produits de l’Ecoasis
– Atelier tataki zomé impression végétale sur tissu (1h30)
– Promenade libre dans le jardin
Prévoir des bottes en cas de pluie ! .
Rue de Bréhany Ecoasis Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire vd.illustrations@gmail.com
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English :
L’événement Ateliers sous le tipi Guérande a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44
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