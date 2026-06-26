Ateliers Splash Eau Ville de Rennes Rennes 1 juillet – 28 août Ille-et-Vilaine

Expériences, quizz et défis pour plonger dans le monde de l’eau potable

Rejoignez-nous pour tout comprendre du cycle de l’eau domestique et découvrir comment préserver cette ressource. Expériences, activités ludiques et distribution de mousseurs pour petits et grands !

Quatre dates pour nous retrouver dans différents quartiers :

– mercredi 1er juillet – de 15h à 18h – place Aubrac (Les Gayeulles)

– lundi 20 juillet – 15h30 à 18h30 – square Yves Montand (Cleunay)

– mercredi 29 juillet – 10h à 12h – site Savary (Le Blosne)

– vendredi 28 août – 16h à 19h – devant le Cadran (Beauregard)

L’association Les petits débrouillards mène des projets éducatifs scientifiques en proposant de nombreuses activités pour les enfants et les familles. Elle œuvre pour l’éducation au développement durable dans ses dimensions écologiques, sociales et économiques en proposant des formations, des expositions interactives et des animations éveillant la curiosité de chacun et de chacune.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-01T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-28T19:00:00.000+02:00

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