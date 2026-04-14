Ateliers Sport et Santé du PAT, Association Sportive St Christol Les Alès, Saint-Christol-lez-Alès

Ateliers Sport et Santé du PAT Mercredi 22 avril, 11h00, 16h00 Association Sportive St Christol Les Alès Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T11:00:00+02:00 – 2026-04-22T15:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T16:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00

Stage Football de Printemps : Le Menu des Champions !

Mercredi 22 avril 2026 l’ Association Sportive de St Christol les Alès acceuille le PAT d’Alès Agglomération, lors du stage de printemps de football.

Au programme :

De 11h à 15h :

« Déjeuner des Champions »

Vous rêvez de manger comme les pros ?

Camille LAURENT, diététicienne nutritionniste, vous révèle les secrets des repas des joueurs internationaux ! Découvrez comment allier performance, plaisir et équilibre pour devenir un vrai champion… dans l’assiette !

« Ateliers culinaires : Le goûter, c’est moi qui l’ai fait !

Prêts à mettre la main à la pâte ?

Venez préparer des goûters sains, gourmands et 100 % faits maison. Un atelier pour apprendre en s’amusant, et repartir avec des idées malines pour les pauses sportives !

De 16h à 17h :

« Goûter collectif : Tous en équipe ! »

Un moment de partage et de convivialité

Pour clore la journée en beauté, Camille LAURENT vous attend pour un goûter collectif. Parents et stagiaires sont invités à déguster ensemble les créations de l’atelier… et à échanger sur les astuces pour une alimentation de champion !

Alors, prêts à jouer les chefs et les champions ?

Association Sportive St Christol Les Alès 225 chemin du Rouret30380 St Christol Les Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie

Stage Football de Printemps : Le Menu des Champions ! PAT Alès Agglomération Camille LAURENT dieteticienne