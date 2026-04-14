Ateliers Sport et Santé du PAT, Association Sportive St Christol Les Alès, Saint-Christol-lez-Alès
Ateliers Sport et Santé du PAT, Association Sportive St Christol Les Alès, Saint-Christol-lez-Alès mercredi 22 avril 2026.
Ateliers Sport et Santé du PAT Mercredi 22 avril, 11h00, 16h00 Association Sportive St Christol Les Alès Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T11:00:00+02:00 – 2026-04-22T15:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T16:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00
Stage Football de Printemps : Le Menu des Champions !
Mercredi 22 avril 2026 l’ Association Sportive de St Christol les Alès acceuille le PAT d’Alès Agglomération, lors du stage de printemps de football.
Au programme :
De 11h à 15h :
« Déjeuner des Champions »
Vous rêvez de manger comme les pros ?
Camille LAURENT, diététicienne nutritionniste, vous révèle les secrets des repas des joueurs internationaux ! Découvrez comment allier performance, plaisir et équilibre pour devenir un vrai champion… dans l’assiette !
« Ateliers culinaires : Le goûter, c’est moi qui l’ai fait !
Prêts à mettre la main à la pâte ?
Venez préparer des goûters sains, gourmands et 100 % faits maison. Un atelier pour apprendre en s’amusant, et repartir avec des idées malines pour les pauses sportives !
De 16h à 17h :
« Goûter collectif : Tous en équipe ! »
Un moment de partage et de convivialité
Pour clore la journée en beauté, Camille LAURENT vous attend pour un goûter collectif. Parents et stagiaires sont invités à déguster ensemble les créations de l’atelier… et à échanger sur les astuces pour une alimentation de champion !
Alors, prêts à jouer les chefs et les champions ?
Association Sportive St Christol Les Alès 225 chemin du Rouret30380 St Christol Les Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie
Stage Football de Printemps : Le Menu des Champions ! PAT Alès Agglomération Camille LAURENT dieteticienne