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Les récréations créatives, Médiathèque, Saint-Christol-lez-Alès

Les récréations créatives, Médiathèque, Saint-Christol-lez-Alès

Les récréations créatives, Médiathèque, Saint-Christol-lez-Alès jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : Place du Millénaire, 30380 Saint-Christol-lès-Alès

Ville : 30380 Saint-Christol-lez-Alès

Département : Gard

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Tarif : Gratuit

Les récréations créatives Jeudi 23 avril, 14h00 Médiathèque Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:00:00+02:00

De 14h à 15h30 pour les 4-7 ans et de 15h30 à 17h pour les 8-12 ans.

Médiathèque Place du Millénaire, 30380 Saint-Christol-lès-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie 04 66 60 69 03 https://mediatheque.saintchristollezales.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 69 03 »}, {« type »: « link », « value »: « http://mediatheque.saintchristollezales.fr »}]
Atelier créatif pour les enfants. atelier enfant