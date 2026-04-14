Don du sang, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

Don du sang Lundi 4 mai, 14h30 Maison pour Tous Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T14:30:00+02:00 – 2026-05-04T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-04T14:30:00+02:00 – 2026-05-04T19:30:00+02:00

Et si en 2026, LA bonne résolution était de donner son sang ?

Le don de sang est un geste simple et généreux que seulement 4% de la population effectue chaque année.

La mobilisation de chacun est essentielle pour répondre aux 1 250 dons de sang nécessaires, chaque semaine, dans le Gard et l’Hérault. Nous sommes tous concernés !

Maison pour Tous Place du Millénaire, 30380 Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/157143/sang?ville=saint-christol-lez-alu00e8s »}]

Ensemble, sauvons des vies… Don du sang Santé