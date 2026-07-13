Ateliers, stages de loisirs Est ‘Air Cerf-Volant Club Plage des 2 rives Tomblaine
samedi 25 juillet 2026 · Plage des 2 rives · Tomblaine
Informations pratiques
Tomblaine
Ateliers, stages de loisirs Est ‘Air Cerf-Volant Club
Plage des 2 rives L’oasis Tomblaine Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-22
Journée du cerf-volant Ateliers de création de cerfs-volants, présence d’un jardin du vent, ensemble d’éléments décoratifs en rapport avec le vent, petit stand de vente de cerfs-volants, et vol des cerfs-volants en fonction de la météo. Enfants
0 .
Plage des 2 rives L’oasis Tomblaine 54510 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
Kite Day: Kite-making workshops, a “wind garden,” a display of wind-themed decorative items, a small booth selling kites, and kite flying, weather permitting.%A0
L’événement Ateliers, stages de loisirs Est ‘Air Cerf-Volant Club Tomblaine a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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