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AGENDA · Tomblaine

Ateliers, stages de loisirs Est ‘Air Cerf-Volant Club Plage des 2 rives Tomblaine

samedi 25 juillet 2026 · Plage des 2 rives · Tomblaine

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Plage des 2 rives
Adresse
L'oasis
Ville
54510 Tomblaine
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Tomblaine

Ateliers, stages de loisirs Est ‘Air Cerf-Volant Club

Plage des 2 rives L’oasis Tomblaine Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :
2026-07-25 2026-08-22

Journée du cerf-volant Ateliers de création de cerfs-volants, présence d’un jardin du vent, ensemble d’éléments décoratifs en rapport avec le vent, petit stand de vente de cerfs-volants, et vol des cerfs-volants en fonction de la météo. Enfants
0  .

Plage des 2 rives L’oasis Tomblaine 54510 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

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English :

Kite Day: Kite-making workshops, a “wind garden,” a display of wind-themed decorative items, a small booth selling kites, and kite flying, weather permitting.%A0

L’événement Ateliers, stages de loisirs Est ‘Air Cerf-Volant Club Tomblaine a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY

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