Ateliers, stages de loisirs Est ‘Air Cerf-Volant Club Plage des 2 rives Tomblaine

Informations pratiques

Tomblaine

Ateliers, stages de loisirs Est ‘Air Cerf-Volant Club

Plage des 2 rives L’oasis Tomblaine Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-22

Journée du cerf-volant Ateliers de création de cerfs-volants, présence d’un jardin du vent, ensemble d’éléments décoratifs en rapport avec le vent, petit stand de vente de cerfs-volants, et vol des cerfs-volants en fonction de la météo. Enfants

0 .

Plage des 2 rives L’oasis Tomblaine 54510 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Kite Day: Kite-making workshops, a “wind garden,” a display of wind-themed decorative items, a small booth selling kites, and kite flying, weather permitting.%A0

L’événement Ateliers, stages de loisirs Est ‘Air Cerf-Volant Club Tomblaine a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY