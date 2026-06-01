Ateliers Tissage végétal Saint-Crespin
Ateliers Tissage végétal Saint-Crespin mercredi 24 juin 2026.
Saint-Crespin
Ateliers Tissage végétal
Saint-Crespin Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:30:00
fin : 2026-06-24 16:30:00
Date(s) :
2026-06-24
A partir de 8 ans, en duo avec un parent, viens découvrir la tissage végétal avec Jessica ! .
Saint-Crespin 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 30 68 97 54
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English : Ateliers Tissage végétal
L’événement Ateliers Tissage végétal Saint-Crespin a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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