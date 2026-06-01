Saint-Crespin

Ateliers Tissage végétal

Saint-Crespin Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:30:00

fin : 2026-06-24 16:30:00

Date(s) :

2026-06-24

A partir de 8 ans, en duo avec un parent, viens découvrir la tissage végétal avec Jessica ! .

Saint-Crespin 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 30 68 97 54

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English : Ateliers Tissage végétal

L’événement Ateliers Tissage végétal Saint-Crespin a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Terroir de Caux