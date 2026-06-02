Py

ATELIERS TOUT SAVOIR SUR LE LOUP

5 carrer Major Py Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 09:30:00

fin : 2026-08-03 12:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Carme vous plonge au cœur de l’univers du loup vous apprendrez de façon ludique sa biologie et son comportement, ainsi que sa place dans la nature et les représentations qu’en font nos sociétés.

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5 carrer Major Py 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 29 37

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English :

Carme plunges you into the world of the wolf: a fun way to learn about its biology and behavior, as well as its place in nature and the way it is represented in our society.

L’événement ATELIERS TOUT SAVOIR SUR LE LOUP Py a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI CONFLENT CANIGO