BALADE DÉCOUVERTE IRREMPLAÇABLES INSECTES POLLINISATEURS Py
BALADE DÉCOUVERTE IRREMPLAÇABLES INSECTES POLLINISATEURS Py mercredi 29 juillet 2026.
Py
BALADE DÉCOUVERTE IRREMPLAÇABLES INSECTES POLLINISATEURS
5 carrer Major Py Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:30:00
fin : 2026-07-29 12:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Vous appréciez la nature et avez une certaine tendance à chercher toujours la pe
tite bête ! Venez découvrir, en famille, l’univers des pollinisateurs avec Camille.
.
5 carrer Major Py 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 29 37 rnn.py@reserves-naturelles-catalanes.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Do you love nature and find yourself always on the lookout for
tiny creatures? Come discover the world of pollinators with Camille—the whole family is welcome!
L’événement BALADE DÉCOUVERTE IRREMPLAÇABLES INSECTES POLLINISATEURS Py a été mis à jour le 2026-06-16 par OTI CONFLENT CANIGO
À voir aussi à Py (Pyrénées-Orientales)
- BALADE DÉCOUVERTE TRACES ET INDICES DE LA FAUNE SAUVAGE Py 17 juillet 2026
- BALADE DÉCOUVERTE LES FOURMIS, DES INSECTES CAPTIVANTS Py 19 juillet 2026
- SCIENCE PARTICIPATIVE SAUVAGES DE MA RUE Py 1 août 2026
- ATELIERS TOUT SAVOIR SUR LE LOUP Py 3 août 2026
- BALADE DÉCOUVERTE DÉCOUVERTE DES OISEAUX DE LA RÉSERVE NATURELLE Py 7 août 2026