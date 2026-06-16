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BALADE DÉCOUVERTE IRREMPLAÇABLES INSECTES POLLINISATEURS Py

BALADE DÉCOUVERTE IRREMPLAÇABLES INSECTES POLLINISATEURS Py

BALADE DÉCOUVERTE IRREMPLAÇABLES INSECTES POLLINISATEURS Py mercredi 29 juillet 2026.

Adresse : 5 carrer Major

Ville : 66360 Py

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Py

BALADE DÉCOUVERTE IRREMPLAÇABLES INSECTES POLLINISATEURS

5 carrer Major Py Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:30:00
fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Vous appréciez la nature et avez une certaine tendance à chercher toujours la pe
tite bête ! Venez découvrir, en famille, l’univers des pollinisateurs avec Camille.
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5 carrer Major Py 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 29 37  rnn.py@reserves-naturelles-catalanes.org

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English :

Do you love nature and find yourself always on the lookout for
tiny creatures? Come discover the world of pollinators with Camille—the whole family is welcome!

L’événement BALADE DÉCOUVERTE IRREMPLAÇABLES INSECTES POLLINISATEURS Py a été mis à jour le 2026-06-16 par OTI CONFLENT CANIGO

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