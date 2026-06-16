BALADE DÉCOUVERTE TRACES ET INDICES DE LA FAUNE SAUVAGE Py
BALADE DÉCOUVERTE TRACES ET INDICES DE LA FAUNE SAUVAGE Py vendredi 17 juillet 2026.
Py
BALADE DÉCOUVERTE TRACES ET INDICES DE LA FAUNE SAUVAGE
5 carrer Major Py Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 09:30:00
fin : 2026-07-17 12:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Venez percer les mystères des traces et indices de la faune sauvage Thierry
vous invitera à mener des enquêtes pour développer votre sens de la recherche
et l’identification des animaux à partir d’une plume ou d’une empreinte.
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5 carrer Major Py 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 29 37
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English :
Come uncover the mysteries of wildlife tracks and clues: Thierry
will invite you to conduct investigations to develop your skills in tracking
and identifying animals based on a feather or a footprint.
L’événement BALADE DÉCOUVERTE TRACES ET INDICES DE LA FAUNE SAUVAGE Py a été mis à jour le 2026-06-16 par OTI CONFLENT CANIGO
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