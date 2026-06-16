Py

BALADE DÉCOUVERTE LES FOURMIS, DES INSECTES CAPTIVANTS

5 carrer Major Py Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:30:00

fin : 2026-07-19 12:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Venez découvrir les fourmis avec Claude un expert passionné par le monde des

insectes et nourrissez-vous de ses multiples connaissances et expériences.

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5 carrer Major Py 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 29 37 rnn.py@reserves-naturelles-catalanes.org

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English :

Come discover the world of ants with Claude, an expert who is passionate about the world of

insects, and learn from his wealth of knowledge and experience.

L’événement BALADE DÉCOUVERTE LES FOURMIS, DES INSECTES CAPTIVANTS Py a été mis à jour le 2026-06-16 par OTI CONFLENT CANIGO