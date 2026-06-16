BALADE DÉCOUVERTE LES FOURMIS, DES INSECTES CAPTIVANTS Py
BALADE DÉCOUVERTE LES FOURMIS, DES INSECTES CAPTIVANTS Py dimanche 19 juillet 2026.
Py
BALADE DÉCOUVERTE LES FOURMIS, DES INSECTES CAPTIVANTS
5 carrer Major Py Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:30:00
fin : 2026-07-19 12:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Venez découvrir les fourmis avec Claude un expert passionné par le monde des
insectes et nourrissez-vous de ses multiples connaissances et expériences.
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5 carrer Major Py 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 29 37 rnn.py@reserves-naturelles-catalanes.org
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English :
Come discover the world of ants with Claude, an expert who is passionate about the world of
insects, and learn from his wealth of knowledge and experience.
L’événement BALADE DÉCOUVERTE LES FOURMIS, DES INSECTES CAPTIVANTS Py a été mis à jour le 2026-06-16 par OTI CONFLENT CANIGO
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