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BALADE DÉCOUVERTE LES FOURMIS, DES INSECTES CAPTIVANTS Py

BALADE DÉCOUVERTE LES FOURMIS, DES INSECTES CAPTIVANTS Py

BALADE DÉCOUVERTE LES FOURMIS, DES INSECTES CAPTIVANTS Py dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : 5 carrer Major

Ville : 66360 Py

Département : Pyrénées-Orientales

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Py

BALADE DÉCOUVERTE LES FOURMIS, DES INSECTES CAPTIVANTS

5 carrer Major Py Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:30:00
fin : 2026-07-19 12:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Venez découvrir les fourmis avec Claude un expert passionné par le monde des
insectes et nourrissez-vous de ses multiples connaissances et expériences.
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5 carrer Major Py 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 29 37  rnn.py@reserves-naturelles-catalanes.org

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English :

Come discover the world of ants with Claude, an expert who is passionate about the world of
insects, and learn from his wealth of knowledge and experience.

L’événement BALADE DÉCOUVERTE LES FOURMIS, DES INSECTES CAPTIVANTS Py a été mis à jour le 2026-06-16 par OTI CONFLENT CANIGO

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