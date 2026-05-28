Athor dans le bocal Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Athor dans le bocal

Lundi 22 juin 2026 à partir de 19h30. Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 19:30:00

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

Spectacle présenté par les tétards du théâtreEnfants

Que se passerait-il si on volait l’imagination des enfants ?

À travers plusieurs personnages drôles, étranges ou touchants, les enfants partent à la recherche du méchant Athor qui tente des les priver de leur imagination.

Entre théâtre burlesque et aventure fantastique, ce spectacle nous rappelle combien l’imagination est précieuse.



Mise-en-scène Audrey Vecco



Avec

Adèle, Anna, Elina, Iyad, Joséphine, Mavy, Méline, Nathan .

Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Presented by Les tétards du théâtre

L’événement Athor dans le bocal Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille