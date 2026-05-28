Athor dans le bocal Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement
Athor dans le bocal Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement lundi 22 juin 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Athor dans le bocal
Lundi 22 juin 2026 à partir de 19h30. Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 19:30:00
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-22
Spectacle présenté par les tétards du théâtreEnfants
Que se passerait-il si on volait l’imagination des enfants ?
À travers plusieurs personnages drôles, étranges ou touchants, les enfants partent à la recherche du méchant Athor qui tente des les priver de leur imagination.
Entre théâtre burlesque et aventure fantastique, ce spectacle nous rappelle combien l’imagination est précieuse.
Mise-en-scène Audrey Vecco
Avec
Adèle, Anna, Elina, Iyad, Joséphine, Mavy, Méline, Nathan .
Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Presented by Les tétards du théâtre
L’événement Athor dans le bocal Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 6e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Le poids de l’eau La Divine Comédie Marseille 6e Arrondissement 28 mai 2026
- Opal in sky + Give em blood Le Molotov Marseille 6e Arrondissement 29 mai 2026
- Animations à la bibliothèque de Castellane en mai et juin Place Castellane Marseille 6e Arrondissement 29 mai 2026
- Guillaume Fosko Daron Fragile Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement 30 mai 2026
- Nico Lamoneyrie Dans le noir, nos ombres se touchent encore Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement 31 mai 2026