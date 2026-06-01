Saint-Goazec

Atiké: Ferme ouverte

1 Croas Janus Saint-Goazec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:00:00

fin : 2026-07-29 18:00:00

Date(s) :

2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Ferme ouverte tout l’été !

Du 24 juin au 26 aout, je vous accueille chaque mercredi de 14h à 18h pour découvrir ma ferme et mon univers de plantes aromatiques et médicinales.

Au programme

– Visite des cultures et du jardin

– Découverte des tisanes, eaux florales et aromates produits et transformés sur place

– Échanges autour des méthodes de culture, de cueillette et de distillation artisanale

L’entrée est libre et sans réservation obligatoire, mais pour plus de confort, vous pouvez réserver votre visite par mail, téléphone ou directement via le site.

Venez flâner, poser vos questions et découvrir la richesse des plantes locales.

Réservations au 06 86 53 29 21 .

1 Croas Janus Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne +33 6 86 53 29 21

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English :

L’événement Atiké: Ferme ouverte Saint-Goazec a été mis à jour le 2026-06-11 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou