Les marchés de la guinguette Saint-Goazec
Les marchés de la guinguette Saint-Goazec jeudi 25 juin 2026.
Saint-Goazec
Les marchés de la guinguette
La Guinguette du Canal Saint-Goazec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 17:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Les marchés de la guinguette tous les jeudis de l’été à partir du 25 juin
> à partir de 17h00
Vous êtes artisan, créateur ou producteur local de Châteauneuf-du-Faou et ses environs ? Venez exposer vos produits à la Guinguette du Canal tout l’été!
Contact: contact.lesetapesducanal@gmail.com .
La Guinguette du Canal Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne +33 6 71 40 50 87
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English :
L’événement Les marchés de la guinguette Saint-Goazec a été mis à jour le 2026-06-16 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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