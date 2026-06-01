Les marchés de la guinguette Saint-Goazec jeudi 25 juin 2026.

Saint-Goazec

Les marchés de la guinguette

La Guinguette du Canal Saint-Goazec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 17:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Les marchés de la guinguette tous les jeudis de l’été à partir du 25 juin

> à partir de 17h00

Vous êtes artisan, créateur ou producteur local de Châteauneuf-du-Faou et ses environs ? Venez exposer vos produits à la Guinguette du Canal tout l’été!

Contact: contact.lesetapesducanal@gmail.com .

La Guinguette du Canal Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne +33 6 71 40 50 87

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English :

L’événement Les marchés de la guinguette Saint-Goazec a été mis à jour le 2026-06-16 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou