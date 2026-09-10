Atlantic bar, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Atlantic bar Jeudi 19 novembre, 18h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-19T18:00:00+01:00 – 2026-11-19T19:30:00+01:00

Fin : 2026-11-19T18:00:00+01:00 – 2026-11-19T19:30:00+01:00

Jeudi 19 novembre 18h

Réalisé par Fanny Molins – France – 2022 – 77 min

À l’Atlantic Bar, à Arles, Nathalie, la patronne, est le centre de l’attention. Ici, on chante, on danse, on se tient les uns aux autres. Après la mise en vente du bar, Nathalie et les habitués se confrontent à la fin de leur monde et d’un lieu à la fois destructeur et vital.

Séance suivie d’un échange avec Nicolas Potin.

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau –1)

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Mois du film documentaire – EXplorations