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Atlantic bar, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

jeudi 19 novembre 2026 · Médiathèque José Cabanis · Toulouse

Atlantic bar, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 19 novembre 2026
Lieu
Médiathèque José Cabanis
Adresse
1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse
Ville
31506 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Atlantic bar Jeudi 19 novembre, 18h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-19T18:00:00+01:00 – 2026-11-19T19:30:00+01:00
Fin : 2026-11-19T18:00:00+01:00 – 2026-11-19T19:30:00+01:00

Jeudi 19 novembre 18h
Réalisé par Fanny Molins – France – 2022 – 77 min
À l’Atlantic Bar, à Arles, Nathalie, la patronne, est le centre de l’attention. Ici, on chante, on danse, on se tient les uns aux autres. Après la mise en vente du bar, Nathalie et les habitués se confrontent à la fin de leur monde et d’un lieu à la fois destructeur et vital.
Séance suivie d’un échange avec Nicolas Potin.
Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau –1)

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Mois du film documentaire – EXplorations

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