Atlantis the Sea, rencontre avec Radouan Mriziga La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement
Atlantis the Sea, rencontre avec Radouan Mriziga La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement dimanche 21 juin 2026.
Marseille 7e Arrondissement
Atlantis the Sea, rencontre avec Radouan Mriziga
Dimanche 21 juin 2026 de 16h30 à 17h20. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:30:00
fin : 2026-06-21 17:20:00
Date(s) :
2026-06-21
Rencontre avec Radouan Mriziga
Radouan Mriziga partagera avec le public le processus de création de sa trilogie, dont le troisième volet Atlantis the Sea est en cours de production et sera présenté en 2027 au Festival de Marseille. Cette rencontre sera l’occasion de découvrir des images inédites de la vidéaste Senda Jebali, filmées lors de résidences de recherche à Porto, Lisbonne et Tunis, et qui seront partie intégrante de la nouvelle création. Les deux artistes échangeront autour des thématiques de la trilogie, du processus de travail, et de l’importance de l´image filmée dans le travail du chorégraphe. .
La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Meeting with Radouan Mriziga
L’événement Atlantis the Sea, rencontre avec Radouan Mriziga Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-30 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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