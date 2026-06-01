Atlas Soundsystem, 1 rue de l’Atlas, 75019 Paris, Paris

Atlas Soundsystem Dimanche 21 juin, 15h00 1 rue de l’Atlas, 75019 Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

DJ sets de Tolouse Low Trax, Elvira, Claude Blimey, Treavor, Rachel, Edvard Huss et bien d’autres

1 rue de l’Atlas, 75019 Paris 1 rue de l’Atlas, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Combat Paris Île-de-France

DJ sets de Tolouse Low Trax, Elvira, Claude Blimey, Treavor, Rachel, Edvard Huss et bien d’autres

©Edvard Huss