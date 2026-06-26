Atout Choeur en Concert Église de Courcelles Courcelles

Informations pratiques

Courcelles

Atout Choeur en Concert

Église de Courcelles 1 Allée des Ormes Courcelles Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04 21:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Richard Cocciante, U2, Antonio Carlos Jobim, Greg Lake, Procol Harum, Nino Ferrer, Louis Chedid, Black, et bien d’autres… Chant Eve, Isabelle, Patricia, Philippe. -Guitare Philippe Flûte Michel Concert gratuit suivi d’un verre de l’amitié .

Église de Courcelles 1 Allée des Ormes Courcelles 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 14 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atout Choeur en Concert

L’événement Atout Choeur en Concert Courcelles a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Clamecy Haut Nivernais