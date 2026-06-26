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Atout Choeur en Concert Église de Courcelles Courcelles

samedi 4 juillet 2026 · Église de Courcelles · Courcelles

Atout Choeur en Concert Église de Courcelles Courcelles

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Église de Courcelles
Adresse
1 Allée des Ormes
Ville
58210 Courcelles
Département
Nièvre
Tarif
0 0 Gratuit Gratuit

Courcelles

Atout Choeur en Concert

Église de Courcelles 1 Allée des Ormes Courcelles Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04 21:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Richard Cocciante, U2, Antonio Carlos Jobim, Greg Lake, Procol Harum, Nino Ferrer, Louis Chedid, Black, et bien d’autres… Chant Eve, Isabelle, Patricia, Philippe. -Guitare Philippe Flûte Michel Concert gratuit suivi d’un verre de l’amitié   .

Église de Courcelles 1 Allée des Ormes Courcelles 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 14 59 

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English : Atout Choeur en Concert

L’événement Atout Choeur en Concert Courcelles a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Clamecy Haut Nivernais

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