Attaque nocturne vivez une enquête immersive Place Saint-Martin Montbéliard
samedi 24 octobre 2026 · Place Saint-Martin · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
Attaque nocturne vivez une enquête immersive
Place Saint-Martin Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 15:30:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
À la lueur de la pleine lune, le carrosse d’un riche bourgeois est violemment attaqué par une mystérieuse créature. Depuis cette nuit, d’étranges rumeurs circulent dans les couloirs de l’Hôtel Beurnier-Rossel disparitions, crimes inexpliqués et phénomènes inquiétants alimentent toutes les conversations…
Simple légende ou véritable menace ? À vous de percer le mystère !
Plongez dans une enquête immersive, librement inspirée du célèbre jeu Les Loups-Garous de Thiercelieux, où intuition, stratégie et sens de l’observation seront vos meilleurs alliés. En équipe, explorez le musée, recueillez des indices et tentez de démasquer la créature avant qu’il ne soit trop tard. Une soirée originale et conviviale à vivre entre amis ou en famille (à partir de 18 ans), au cœur d’un lieu chargé d’histoire. .
Place Saint-Martin Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr
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English : Attaque nocturne vivez une enquête immersive
L’événement Attaque nocturne vivez une enquête immersive Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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