Attention à ta tête Le Polpesse Amiens

mercredi 11 mars 2026

Attention à ta tête Le Polpesse

Place du général Leclerc Amiens Somme

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-03-11 14:30:00

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

La compagnie Le Polpesse, c’est trois jongleuses à crinières blondes qui font des pieds et des mains pour nous faire entrevoir la beauté de la persévérance.

Dans ce spectacle plein de joie, ces antipodistes virtuoses célèbrent les vertus de l’imperfection, des ratés et des frustrations, parce qu’une petite réussite après des centaines, des milliers d’échecs, apporte un grand bonheur, expliquent-elles.

Installées dans une baignoire comme un poulpe géant dans un aquarium, elles donnent un ballet de jambes et de bras emmêlés, une sorte de concerto de tentacules pour balles et massues. Les objets volent, rebondissent, tombent, disparaissent, repartent dans les airs, manipulés par 12 membres survoltés…

Convaincues que le plaisir est dans la difficulté et qu’il n’y a pas de satisfaction sans effort, ces philosophes agiles et pleines d’humour cherchent les ennuis, pour s’amuser et nous réjouir toujours plus fort !

Place du général Leclerc Amiens 80450 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

The Le Polpesse company is made up of three blonde-haired jugglers who go to great lengths to give us a glimpse of the beauty of Persia.

In this joyful show, these virtuoso antipodistes celebrate the virtues of imperfection, failures and frustrations, because a small success after hundreds, thousands of failures, brings great happiness, they explain.

Installed in a bathtub like an octopus in an aquarium, they perform a ballet of elegant legs and arms, a sort of tentacle concerto for balls and clubs. Objects fly, bounce, fall, disappear and fly off again, manipulated by 12 supercharged members?

Convinced that pleasure lies in difficulty, and that there is no satisfaction without effort, these agile, humorous philosophers seek out trouble, to have fun and delight us ever more!

German :

Die Kompanie Le Polpesse besteht aus drei blonden, mähnigen Jongleurinnen, die sich mächtig ins Zeug legen, um uns die Schönheit Persiens zu zeigen.

In diesem fröhlichen Stück zeigen die virtuosen Antipodistinnen die Tugenden der Unvollkommenheit, der Misserfolge und der Frustration, denn ein kleiner Erfolg nach Hunderten oder Tausenden von Fehlversuchen bringt großes Glück, erklären sie.

Sie sitzen in einer Badewanne wie eine Krake in einem Aquarium und führen ein Ballett aus emanzipierten Beinen und Armen auf, eine Art Tentakelkonzert für Bälle und Keulen. Die Objekte fliegen, hüpfen, fallen, verschwinden und fliegen wieder in die Luft, manipuliert von 12 überdrehten Mitgliedern

Diese agilen und humorvollen Philosophinnen sind davon überzeugt, dass das Vergnügen in der Schwierigkeit liegt und dass es ohne Anstrengung keine Befriedigung gibt

Italiano :

Le Polpesse è una compagnia di tre giocolieri dai capelli biondi che si impegnano a fondo per farci scoprire la bellezza della Persia.

In questo gioioso spettacolo, questi virtuosi antipodisti celebrano le virtù dell’imperfezione, dei fallimenti e delle frustrazioni, perché un piccolo successo dopo centinaia, migliaia di fallimenti, porta una grande felicità, spiegano.

Installati in una vasca da bagno come un polpo in un acquario, si esibiscono in un balletto di gambe e braccia eleganti, una sorta di concerto di tentacoli per palle e clave. Gli oggetti volano, rimbalzano, cadono, scompaiono e volano via di nuovo, manipolati da 12 membri sovralimentati?

Convinti che il piacere risieda nella difficoltà e che non ci sia soddisfazione senza sforzo, questi agili e spiritosi filosofi vanno alla ricerca di guai, per divertirsi e deliziarci ancora di più!

Espanol :

Le Polpesse es una compañía de tres malabaristas rubios que se desviven por ofrecernos una visión de la belleza de Persia.

En este alegre espectáculo, estos virtuosos antipodistas celebran las virtudes de la imperfección, los fracasos y las frustraciones, porque un pequeño éxito tras cientos, miles de fracasos, aporta una gran felicidad, explican.

Instalados en una bañera como un pulpo en un acuario, ejecutan un ballet de elegantes piernas y brazos, una especie de concierto de tentáculos para pelotas y palos. Los objetos vuelan, rebotan, caen, desaparecen y vuelven a volar, manipulados por 12 miembros sobrealimentados?

Convencidos de que el placer reside en la dificultad, y de que no puede haber satisfacción sin esfuerzo, estos ágiles y humorísticos filósofos buscan problemas, para divertirse y deleitarnos aún más

