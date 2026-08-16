Attention Dragons Théâtre Rue de Belleville Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-22 15:00 – 16:00

Gratuit : non 12€ En famille, Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Diplômé de la Royal Dragon’s Academy, le professeur Peter Drake a consacré sa vie à chercher les dragons. Il peut aujourd’hui prétendre que les dragons existent bel et bien ! Même si les Hommes – « pas toujours sages » sont responsables de leur quasi disparition… Au fil de ses voyages, il s’est constitué une collection de traces et d’indices qui attestent de leur présence passée mais aussi…présente. Il se propose de partager le fruit de ses recherches avec vous, au cours d’une conférence sérieusement drôle. Ouvrez grand votre cœur, vous risquez d’être surpris !Un spectacle participatif à destination des enfants mais aussi…des grands enfantsUn spectacle de et avec Cyril Guillou

Théâtre Rue de Belleville Nantes 44100



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