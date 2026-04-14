Attrape-moi si tu peux !, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze

Attrape-moi si tu peux ! Lundi 20 juillet, 10h00 Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 6 ans. Chaussures de marche conseillées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-20T10:00:00+02:00 – 2026-07-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-20T10:00:00+02:00 – 2026-07-20T12:00:00+02:00

Abeilles, syrphes, libellules, mouches, araignées, criquets, sauterelles…, tout un monde dans les hautes herbes ! Apprenez à manier le filet à papillons pour les observer de plus près ! Dès 6 ans.

Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze Houlme, briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Abeilles, syrphes, libellules, mouches, araignées, criquets, sauterelles…, tout un monde dans les hautes herbes ! prairies animation

Marine ricaud