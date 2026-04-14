Attrape-moi si tu peux !, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze
Attrape-moi si tu peux !, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze lundi 20 juillet 2026.
Attrape-moi si tu peux ! Lundi 20 juillet, 10h00 Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze Orne
2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 6 ans. Chaussures de marche conseillées.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T10:00:00+02:00 – 2026-07-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-20T10:00:00+02:00 – 2026-07-20T12:00:00+02:00
Abeilles, syrphes, libellules, mouches, araignées, criquets, sauterelles…, tout un monde dans les hautes herbes ! Apprenez à manier le filet à papillons pour les observer de plus près ! Dès 6 ans.
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Abeilles, syrphes, libellules, mouches, araignées, criquets, sauterelles…, tout un monde dans les hautes herbes ! prairies animation
Marine ricaud
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