La boucle du marais, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 10 ans. Chaussures de marche conseillées.
Au coeur d’un milieu naturel composé de mares, de tourbières, de roselières et de bois tourbeux, découvrez, tout au long des 7 km, toutes les facettes de la plus grande zone humide de l’Orne : son histoire, les espèces protégées, la gestion et le cheptel… Dès 10 ans.
Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze Houlme, briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]
