Art floral, Familles Rurales, Briouze

Art floral Vendredi 12 juin, 16h30 Familles Rurales Orne

25 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T16:30:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T16:30:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00

Familles Rurales La Gare, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0970929989 »}]

Composition florale sur le thème des coquillages. Inscription obligatoire.