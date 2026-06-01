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Art floral, Familles Rurales, Briouze

Art floral, Familles Rurales, Briouze vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Familles Rurales

Adresse : La Gare, Briouze

Ville : 61220 Briouze

Département : Orne

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif : 25 €

Art floral Vendredi 12 juin, 16h30 Familles Rurales Orne

25 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T16:30:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T16:30:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00

Familles Rurales La Gare, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0970929989 »}]
Composition florale sur le thème des coquillages. Inscription obligatoire.

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