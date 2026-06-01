Art floral, Familles Rurales, Briouze
Art floral, Familles Rurales, Briouze vendredi 12 juin 2026.
Art floral Vendredi 12 juin, 16h30 Familles Rurales Orne
25 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T16:30:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T16:30:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00
Familles Rurales La Gare, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0970929989 »}]
Composition florale sur le thème des coquillages. Inscription obligatoire.
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