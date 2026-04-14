Le marais au crépuscule, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze

Le marais au crépuscule Lundi 27 juillet, 20h00 Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 10 ans. Chaussures de marche conseillées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-27T20:00:00+02:00 – 2026-07-27T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-27T20:00:00+02:00 – 2026-07-27T22:30:00+02:00

Au crépuscule, la nature prend une autre dimension. Les lumières changent, des sons inconnus se font entendre et des espèces animales se mettent en activité. Prévoir une lampe pour la fin du parcours. Dès 10 ans.

Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze Houlme, briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Au crépuscule, la nature prend une autre dimension. Les lumières changent, des sons inconnus se font entendre et des espèces animales se mettent en activité. marais crépuscule

Béatrice gillot